Реал дожал Аталанту – Малиновский стал жертвой обстоятельств
Украинец вышел на поле на 85-й минуте, а через мгновение мадридцы забили единственный гол.
Источник: 24 канал
Уже на 17-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Рефери показал прямую красную карточку Рето Фройлеру за фол против Ферлана Менди.
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Команда из Бергамо продержалась почти до финального свистка. На последних минутах встречи Джан Пьеро Гасперини бросил в бой Руслана Малиновского и Хосе Луиса Паломино. А уже через два десятка секунд Менди отважился на дальний удар, который оказался неожиданным для Пьерлуиджи Голлини – 0:1.
Всего украинец успел совершить лишь 11 контактов с мячом.
Ответный матч состоится в Мадриде 16 марта.
Ліга чемпионов, 1/8 финала
Аталанта – Реал 0:1
Гол: Менди, 86.
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