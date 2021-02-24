Украинец вышел на поле на 85-й минуте, а через мгновение мадридцы забили единственный гол.

Источник: 24 канал

Уже на 17-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Рефери показал прямую красную карточку Рето Фройлеру за фол против Ферлана Менди.

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Команда из Бергамо продержалась почти до финального свистка. На последних минутах встречи Джан Пьеро Гасперини бросил в бой Руслана Малиновского и Хосе Луиса Паломино. А уже через два десятка секунд Менди отважился на дальний удар, который оказался неожиданным для Пьерлуиджи Голлини – 0:1.

Всего украинец успел совершить лишь 11 контактов с мячом.

Ответный матч состоится в Мадриде 16 марта.

Ліга чемпионов, 1/8 финала

Аталанта – Реал 0:1

Гол: Менди, 86.