Стало известно, когда можно будет приобрести новую форму сборной Украины

Технический спонсор национальной команды компания Joma обнародовала детали. Старт продаж запланирован на ноябрь 2021 года.

На официальном сайте Joma указана дата ожидаемой поставки товара. Очевидно, болельщики смогут приобрести форму не раньше ноября.

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Напомним, новая форма была представлена 6 июня 2021 накануне Евро-2020. Очертания карты Украины и лозунги "Слава Украине!" и "Героям Слава!" создали немалый резонанс. В частности, вызвали неадекватную реакцию у российских чиновников.

Уже через несколько дней форма поступила в продажу, однако вскоре ее не осталось в свободном доступе.