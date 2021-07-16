На офіційному сайті Joma вказано дату очікуваної поставки товару. Очевидно, вболівальники зможуть придбати форму не раніше листопада.

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Нагадаємо, що нову форму було представлено 6 червня 2021 року напередодні Євро-2020. Обриси карти України та гасла "Слава Україні!" і "Героям Слава!" викликали чималий резонанс. Зокрема, спричинили неадекватну реакцію у російських чиновників.

Вже через кілька днів форма надійшла у продаж, однак незабаром її не залишилося у вільному доступі.