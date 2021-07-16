На официальном сайте Joma указана дата ожидаемой поставки товара. Очевидно, болельщики смогут приобрести форму не раньше ноября.

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Напомним, новая форма была представлена 6 июня 2021 накануне Евро-2020. Очертания карты Украины и лозунги "Слава Украине!" и "Героям Слава!" создали немалый резонанс. В частности, вызвали неадекватную реакцию у российских чиновников.

Уже через несколько дней форма поступила в продажу, однако вскоре ее не осталось в свободном доступе.