Как рассказал футболист, его самочувствие на хорошем уровне, ему удалось вернуться в общую группу команды и проходить полноценную подготовку к сезону.

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Также он поделился впечатлением от игры сборной на Евро-2020. Сам Коноплянка пропустил турнир из-за травмы.

Горжусь ребятами, супер. Против Англии видели, что у них сильная команда, они были на ходу, поэтому мы сделали максимум того, что могли. Но этот максимум был приятным, – сказал он.

Напомним, Украине удалось пробиться в 1/4 Евро-2020, где подопечные Шевченко проиграли Англии со счетом 0:4.