Шевченко назвал заявку на матч с Финляндией: Украина не будет экспериментировать
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со списком футболистов, которые сыграют с финнами в матче 2-го тура отбора к ЧМ-2022.
Источник:УАФ
Шевченко включил в заявку на матч против Финляндии 23 игрока. В списке отсутствуют Лунин, Шепелев, Ризнык, Тымчик и Довбык, а также Ярмоленко, который вернулся в расположение Вест Хэма.
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Заявка Украины на матч против Финляндии:
Голкиперы: Бущан, Пятов, Трубин.
Защитники: Соболь, Забарный, Кривцов, Сирота, Конопля, Михайличенко, Миколенко, Караваев, Матвиенко.
Полузащитники: Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Зубков, Зинченко, Макаренко, Коваленко.
Нападающие: Яремчук, Мораес.
Матч квалификации ЧМ-2022 Украина – Финляндия состоится сегодня, 28 марта, стартовый свисток прозвучит в 21:45.
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