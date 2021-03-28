Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со списком футболистов, которые сыграют с финнами в матче 2-го тура отбора к ЧМ-2022.

Шевченко включил в заявку на матч против Финляндии 23 игрока. В списке отсутствуют Лунин, Шепелев, Ризнык, Тымчик и Довбык, а также Ярмоленко, который вернулся в расположение Вест Хэма. К теме Шевченко озвучил планы на игру с Финляндией: пресс-конференция наставника сборной Украины Заявка Украины на матч против Финляндии: Голкиперы: Бущан, Пятов, Трубин. Защитники: Соболь, Забарный, Кривцов, Сирота, Конопля, Михайличенко, Миколенко, Караваев, Матвиенко. Полузащитники: Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Зубков, Зинченко, Макаренко, Коваленко. Нападающие: Яремчук, Мораес. Матч квалификации ЧМ-2022 Украина – Финляндия состоится сегодня, 28 марта, стартовый свисток прозвучит в 21:45. Зинченко назвал главное оружие Финляндии и озвучил амбиции на матч