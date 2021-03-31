В окончательный перечень не попали три футболиста, находящиеся в лагере "сине-желтых". Опять вне заявки оказались два вратаря.

Андрей Лунин и Дмитрий Ризнык не помогут украинцам в поединке с казахами. Также за пределами окончательной заявки остался защитник черниговской Десны Ефим Конопля. К теме Задача – попасть на ЧМ, – Шевченко о травме Коноплянки, разговоре с Манчини и составе на ЕВРО Состав нашей нацоинальной команды выглядит следующим образом: Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин. Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный, 4. Сергей Кривцов, 7. Александр Тымчик, 13. Александр Сирота, 14. Богдан Михайличенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко. Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Владимир Шепелев, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 15. Александр Зубков, 17. Александр Зинченко, 18. Евгений Макаренко, 20. Виктор Коваленко. Нападающие: 9. Роман Яремчук, 16. Артем Довбик, 19. Жуниор Мораес. Матч против сборной Казахстана состоится сегодня, 31 марта, на НСК "Олимпийский" в 21:45. 1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Володимир Шепелєв, 7. Олександр Тимчик, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Олександр Сирота, 14. Богдан Михайліченко, 15. Олександр Зубков, 16. Артем Довбик, 17. Олександр Зінченко, 18. Євген Макаренко, 19. Жуніор Мораес, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін. Источник: https://www.footboom.com/foreign/worldcup2022/1617175034-stala-vidoma-zaiavka-zbirnoi-ukrainy-na-match-vidboru-chs-2022-z-kazakhstanom.html 1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Володимир Шепелєв, 7. Олександр Тимчик, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Олександр Сирота, 14. Богдан Михайліченко, 15. Олександр Зубков, 16. Артем Довбик, 17. Олександр Зінченко, 18. Євген Макаренко, 19. Жуніор Мораес, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін. Источник: https://www.footboom.com/foreign/worldcup2022/1617175034-stala-vidoma-zaiavka-zbirnoi-ukrainy-na-match-vidboru-chs-2022-z-kazakhstanom.html