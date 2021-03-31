Стала известна заявка сборной Украины на матч с Казахстаном
В окончательный перечень не попали три футболиста, находящиеся в лагере "сине-желтых". Опять вне заявки оказались два вратаря.
Источник:УАФ
Андрей Лунин и Дмитрий Ризнык не помогут украинцам в поединке с казахами. Также за пределами окончательной заявки остался защитник черниговской Десны Ефим Конопля.
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Состав нашей нацоинальной команды выглядит следующим образом:
Вратари:
1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин.
Защитники:
2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный, 4. Сергей Кривцов, 7. Александр Тымчик, 13. Александр Сирота, 14. Богдан Михайличенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.
Полузащитники:
5. Сергей Сидорчук, 6. Владимир Шепелев, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 15. Александр Зубков, 17. Александр Зинченко, 18. Евгений Макаренко, 20. Виктор Коваленко.
Нападающие:
9. Роман Яремчук, 16. Артем Довбик, 19. Жуниор Мораес.
Матч против сборной Казахстана состоится сегодня, 31 марта, на НСК "Олимпийский" в 21:45.
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