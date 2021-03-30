Накануне третьего тура квалификации чемпионата мира наставник "сине-желтых" пообщался с журналистами. В частности, Андрей Шевченко рассказал о потере еще одного футболиста.

Разговор с прессой Андрей Николаевич начал с неприятной новости. "Вчера на тренировке Евгений Коноплянка получил травму и завтра не сыграет", – сказал тренер нашей сборной.

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Кроме того, наставник ответил на вопрос о связи кадровых проблем с вингерами и новыми тактическими схемами. "Мы к каждому сопернику готовимся по-разному. Сейчас мы испытали две системы, которые работают. Будем выбирать ту, которая будет лучше, которую команда лучше воспринимает против соперника", – обьяснил Шевченко.

Главный тренер национальной команды поделился мыслями о будущем сопернике: "Сборная Казахстана – это команда, которая всегда борется до конца. Знаем, что они играют вторым номером. Будем ждать непростой матч. Перед нами задача – выиграть. Понимаем, что нам будет противостоять хорошо организована команда, которая попытается забрать у нас очки. Не имеет значения в группе, против кого играешь. Это очень короткий турнир. Задача – попасть на ЧМ. Играем с Казахстаном или Францией – каждое очко важно. Ответственность в матчах как с Казахстаном, так и с Францией – одинаковая ".

Также Шевченко рассказал о разговоре с главным тренером сборной Италии. "Недавно говорил с Роберто Манчини. Мы общались на тему того, чтобы УЕФА дал возможность расширить заявочный лист в связи с ситуацией с ковидом и сложностью сезона. Я поддерживаю его. Считаю, что УЕФА должен принимать во внимание просьбу тренеров. Мне такая инициатива нравится, поддерживаю ее. Что касается подготовки к ЕВРО. Думаю, сейчас нет смысла об этом говорить. Мы очень хорошо посмотрим конец сезона, как восстановятся игроки с травмами. Уже после последних матчей сделаем расширенный лист, а затем заявочный", – резюмировал главный тренер "сине-желтых".