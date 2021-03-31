До остаточного переліку не потрапили три футболісти, які перебувають у таборі "синьо-жовтих". Знову поза заявкою опинилися два воротарі.

Андрій Лунін та Дмитро Різник не допоможуть українцям у двобої із казахами. Також за межами остаточної заявки залишився захисник чернігівської Десни Юхим Конопля. До теми Завдання – потрапити на ЧС, – Шевченко про травму Коноплянки, розмову з Манчіні і склад на ЄВРО Кінцевий склад нашої національної команди виглядає таким чином: Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін. Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 7. Олександр Тимчик, 13. Олександр Сирота, 14. Богдан Михайліченко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко. Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Володимир Шепелєв, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 15. Олександр Зубков, 17. Олександр Зінченко, 18. Євген Макаренко, 20. Віктор Коваленко. Нападники: 9. Роман Яремчук, 16. Артем Довбик, 19. Жуніор Мораес. Матч проти збірної Казахстану відбудеться сьогодні, 31 березня, на НСК "Олімпійський" о 21:45. 1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Володимир Шепелєв, 7. Олександр Тимчик, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Олександр Сирота, 14. Богдан Михайліченко, 15. Олександр Зубков, 16. Артем Довбик, 17. Олександр Зінченко, 18. Євген Макаренко, 19. Жуніор Мораес, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін. Источник: https://www.footboom.com/foreign/worldcup2022/1617175034-stala-vidoma-zaiavka-zbirnoi-ukrainy-na-match-vidboru-chs-2022-z-kazakhstanom.html 1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Володимир Шепелєв, 7. Олександр Тимчик, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Олександр Сирота, 14. Богдан Михайліченко, 15. Олександр Зубков, 16. Артем Довбик, 17. Олександр Зінченко, 18. Євген Макаренко, 19. Жуніор Мораес, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін. Источник: https://www.footboom.com/foreign/worldcup2022/1617175034-stala-vidoma-zaiavka-zbirnoi-ukrainy-na-match-vidboru-chs-2022-z-kazakhstanom.html