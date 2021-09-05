Ссора кумовьев из-за сборной: Шевченко и Павелко смотрели игру с Францией в разных ложах

Вчера сборная Украины в боевом матче одержала ничью со сборной Франции. На матч пришел и бывший тренер "желто-синих" Андрей Шевченко.

Андрей Николаевич, возглавлявший сборную Украины 5 лет, сидел с президентом УАФ Андреем Павелко в разных ложах. Напомним, что их связывают не только рабочие отношения – они являются кумовьями.

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Как ранее рассказал сам Шевченко, он хотел продолжить работу в сборной, но УАФ не пошла на пролонгацию контракта. Специалист несколько раз встречался с Андреем Павелко, но речь о продолжении сотрудничества не шла.

В итоге Шевченко покинул сборную Украины, а УАФ более двух недель перед важными матчами в квалификации на чемпионат мира в Катаре ждала ответа от Реброва, а потом в авральном режиме назначила тренером Александра Петракова с приставкой "исполняющий обязанности".