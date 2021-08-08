По словам журналиста Артема Франкова, на Андрея Шевченко осуществлялось большое политическое давление, которого бывший наставник "желто-синих" не ожидал.

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Кроме того Шевченко не понимал, какая разница, на каком языке ведется общение в команде – украинском или русском.

Его же часто обкладывали не за то, что он, допустим, выпускал на поле Марлоса, а потому, что он и его подопечные говорили на русском. Вот это кое-кому очень не нравилось. И это вызвало нормальную реакцию у тренера: да какая вам разница, на каком языке я говорю? Да хоть на китайском, вы что, издеваетесь? – рассказал Франков.

Также он добавил, что требование разговаривать на украинском вбивал клин между игроками, из-за чего ситуация внутри коллектива была сложная.

Напомним, Шевченко не продлил контракт с УАФ, который завершился 31 июля. Специалист будет искать продолжения карьеры в клубном футболе.