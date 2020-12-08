Европейские сборные узнали соперников, с которыми будут бороться за путевку на Чемпионат мира в Катаре.

Вчера в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка квалификационного раунда Евро-2022 для европейских сборных, сообщает Сборная24. К теме: ЧМ-2022: кто попытается остановить Украину на пути к Мундиалю Результаты жеребьевки выглядят так: Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн. Отметим, что прямую путевку на Мундиаль получат победители групп, а еще три места разыграют те, кто заняли вторые места и две лучшие команды Лиги наций.