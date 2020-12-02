Украинские футболисты не могут похвастаться высокими трансферными ценниками.

Портал Transfermarkt опубликовал топ-250 самых дорогих игроков мира.

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В топе нашлось место и для украинских футболистов, но только три игрока национальной команды попали в этот список.

Выше всех расположился Руслан Малиновский – 209-е место с ценником 21 миллион евро.

Цена Александра Зинченко в 20 миллионов евро позволяет ему делить с коллегами 210-238-е места. А на 239-й строчке расположился Виктор Цыганков с ценой в 19 миллионов евро.

Самые дорогие футболисты мира: