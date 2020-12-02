Названы самые дорогие игроки мира: на каком месте украинцы в рейтинге ТОП-250
Украинские футболисты не могут похвастаться высокими трансферными ценниками.
Портал Transfermarkt опубликовал топ-250 самых дорогих игроков мира.
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В топе нашлось место и для украинских футболистов, но только три игрока национальной команды попали в этот список.
Выше всех расположился Руслан Малиновский – 209-е место с ценником 21 миллион евро.
Цена Александра Зинченко в 20 миллионов евро позволяет ему делить с коллегами 210-238-е места. А на 239-й строчке расположился Виктор Цыганков с ценой в 19 миллионов евро.
Самые дорогие футболисты мира:
- Килиан Мбаппе (180 миллионов евро)
- Рахим Стерлинг (128 миллионов евро)
- Неймар (128 миллионов евро)
- Мохаммед Салах (120 миллионов евро)
- Садио Мане (120 миллионов евро)
- Кевин де Брюйне (120 миллионов евро)
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