Гент планирует "украинскую чистку" – Яремчук, Безус и Пластун покинут клуб
Бельгийский Гент из-за неудачных результатов в текущем сезоне готовит серьезную кадровую революцию.
Источник:Voetbal Magazine
Уже этим летом Гент планирует кардинально обновить состав команды. Клуб готов подписать до 10 новых исполнителей и попрощаться с таким же количеством игроков.
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"Буйволы" не против сохранить Романа Яремчука, но тот больше всего стремится летом сменить команду. Руководство уже поговорило с футболистом и пообещало не мешать трансферу.
Также новое место работы будут искать Роман Безус и Игорь Пластун. Гент мог продать их еще зимой, но игроки не захотели менять обстановку перед Евро-2020.
В текущем сезоне Яремчук сыграл за Гент 30 матчей, забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач. В активе Безуса 24 поединка, 1 гол и 4 ассиста. Пластун выходил на поле 14 раз и забил два гола.
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