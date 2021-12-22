Как рассказала супруга Сергея Реброва Анна, посетить футбольный матч в ОАЭ ей еще не удавалось. Все – из-за местной культуры.

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На футбольном матче я здесь ни разу не была. В Дубае как-то большее мужское население присутствует на стадионе. Женщинам здесь не принято ходить на футбольные матчи, хотя, по-моему, можно. Сергей тоже мне говорит: "Давай, пока будешь дома смотреть",

– рассказала Анна.

Также она сказала, что специалист внимательно следит за национальной сборной Украины, которую ему предлагали возглавить.

Сергей следит за матчами Динамо, за матчами сборной Украины. Всегда болеем всем сердцем,

– добавила она.

Напомним, по завершении контракта Шевченко главным кандидатом на тренерскую скамью сборной Украины был Сергей Ребров. Впрочем, ему не удалось расторгнуть контракт с Аль-Айном, поэтому "желто-синих" доверили Александру Петракову.