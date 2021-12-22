По мнению Сергея Реброва, перед его другом стоит очень непростая задача. Дженоа требует усиления, но даже с ним сохранение прописки в высшем дивизионе Италии – это уже подвиг.

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"Я смотрел несколько матчей и посочувствовал Андрею Николаевичу. Сейчас, конечно, очень трудный период для него. Пожелал ему успехов, но будет очень непросто. Главное, чтобы все видящие руководители дотянули до периода, когда можно усилить команду. Сейчас очень трудно что-то слепить, особенно когда он играет почти все матчи с лидерами", – сказал Ребров.

Также специалист добавил, что тренерские идеи – это далеко не весь рецепт успеха. Очень многое зависит от качества футболистов, а у Дженоа дела с этим компонентом не в лучшем состоянии.

"Трудно наладить какую-то модель игры, потому что сейчас футболисты видят, что есть что-то новое, есть улучшение, но нет результата – это проблема. Хотя я уверен, что футболисты удовлетворены работой с Андреем Николаевичем. Я не видел раньше Дженоа, но, как по мне, качества футболистов не хватает", – подытожил Ребров.

После 19 туров Серии А Дженоа имеет в активе 11 очков и занимает 18 место. От спасительной 17 строчки команду Шевченко отделяет только 2 очка, но у Специи еще игра в запасе.