Як розповіла дружина Сергія Реброва Анна, відвідати футбольний матч в ОАЕ їй ще не вдавалося. Все – через місцеву культуру.

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На футбольному матчі я тут жодного разу не була. У Дубаї якось більше чоловіче населення присутнє на стадіоні. Жінкам тут не заведено ходити на футбольні матчі, хоча, по-моєму, можна. Сергій теж мені каже: "Давай, поки будеш вдома дивитися",

– розповіла Анна.

Також вона сказала, що фахівець пильно стежить за національною збірною України, яку йому пропонували очолити.

Сергій стежить за матчами Динамо, за матчами збірної України. Завжди уболіваємо всім серцем,

– додала вона.

Нагадаємо, після завершення контракту Шевченка головним кандидатом на тренерську лаву збірної України був Сергій Ребров. Втім, йому не вдалося розірвати контракт з Аль-Айном, тому "жовто-синіх" довірили Олександру Петракову.