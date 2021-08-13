Смешные деньги: за сколько Андердехт продал хавбека сборной Украины Макаренко

Полузащитник Евгений Макаренко недавно надел футболку Фехервара. Венгерскому клубу не пришлось слишком широко разрывать кошелек, чтобы получить качественного футболиста.

Андерлехт решил попрощаться с украинским хавбеком Евгением Макаренко и продать его в Фехервар. Заработать на трансфере большую сумму бельгийцам не удалось.

Интересно Селезнев устроил нецензурную перепалку с игроками Динамо: видео

По информации СМИ, переход украинца обошелся венграм только в 200 тысяч евро. Бельгийский гранд не рассчитывал на футболиста, поэтому решил отдать его даже за такие незначительные средства.

Напомним, Макаренко предыдущий сезон провел в аренде в Кортрейке. Также хавбек играл за национальную сборную Украины на Евро-2020.

Цвета Фехервара защищает еще один украинец – Иван Петряк, который является одним из лидеров команды.