Экс-игрок Руха может дебютировать за новую команду в официальном поединке. Волей календаря Труа встретится в первом туре французского чемпионата с ПСЖ. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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В прошлом сезоне Труа выиграл Лигу 2 и завоевал путевку в элитный дивизион. Николай Кухаревич участвовал в предсезонных спаррингах и уже отметился забитым голом.

20-летний Кухаревич родился в Ровенской области, а профессиональную карьеру начал на Волыни. В 2020 году стал игроком Руха. В конце марта было объявлено о трансфере нападающего в Труа, а сама сделка вступила в силу 1 июля.