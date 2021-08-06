Главный тренер Бенфики Жорже Жезус пообщался с журналистами перед стартом португальского чемпионата. В первом туре "орлы" сыграют против Морейренсе.

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Специалист анонсировал появление на поле новичка команды Романа Яремчука. Этому поспособствовали травмы его конкурентов.

Называем его Роман, потому что так проще. Мы стараемся подготовить его к матчу против Морейренсе, он может быть полезным в этой встрече. У нас есть два травмированных форварда, которые рискуют пропустить матч. Родриго Пинья под вопросом, а Сеферович, скорее всего, не сыграет. Поэтому Яремчук будет в составе, – отметил Жезуш.

Матч Морейренсе – Бенфика состоится завтра, 7 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Яремчук перешел в Бенфику из бельгийского Гента. "Орлы" заплатили за него 17 миллионов евро, его контракт рассчитан на 5 лет.