Ексгравець Руху може дебютувати за нову команду в офіційному поєдинку. Волею календаря Труа зустрінеться у першому турі французького чемпіонату з ПСЖ. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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У минулому сезоні Труа виграв Лігу 2 і здобув путівку в елітний дивізіон. Микола Кухаревич брав участь у передсезонних спарингах і вже відзначився забитим голом.

20-річний Кухаревич народився на Рівненщині, а професійну кар'єру розпочав у Волині. У 2020 році став гравцем Руху. Наприкінці березня було оголошено про трансфер нападника у Труа, а сама угода набула чинності 1 липня.