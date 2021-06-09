Вчера общественность возмутил список музыки на Евро-2020 от Украины: в нем оказался Моргенштерн и другие российские исполнители.

Интересно Евро-2020: расписание матчей сборной Украины на чемпионате Европы по футболу

В УАФ объяснили, что список формировался на основе Spotify, а сами футболисты не имеют к нему никакого отношения.

По мнению журналиста Алексея Бондаренко, объяснение ассоциации футбола вполне правдоподобно.

Я верю этой позиции по крайней мере потому, что это объясняет, что в российском плейлисте делает "Кукла колдуна" (уже представляю, как футболисты слушают КиШ в раздевалке), а с другими плейлистами совпадает едва ли не пловина мировых хитов, – написал он.

По его мнению, вопрос надо ставить Spotify, а коммуникация УАФ сработала быстро и правильно.

Напомним, сборная Украины уже прибыла в Румынию на Евро-2020, которое стартует 11 июня.