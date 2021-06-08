Украинская национальная команда будет жить в гостинице "Каро". Уже в среду подопечных Андрея Шевченко ждет немало событий.

К теме Евро-2020: расписание матчей сборной Украины на чемпионате Европы по футболу

Сообщается, что в 11:30 стартует пресс-конференция главного тренера сборной и одного из игроков. На вечер запланирована премьерна тренировка в Румынии. Она состоится на стадионе "Волунтари".

Фото УАФ

Фото УАФ

Фото УАФ

Напомним, что в воскресенье, 13 июня, сборная Украины стартует на Евро-2020 противостоянием с Нидерландами в Амстердаме.