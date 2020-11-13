Сборная Украины по футболу узнала имена соперников на Евро-2020, а затем и календарь матчей. В первой игре группы C украинцы сыграют с Нидерландами.

Сборная Украины два матча группового этапа сыграет в Бухаресте и один в Амстердаме. Читайте также: Сборная Украины узнала соперников по групповому этапу Евро-2020 Календарь матчей сборной Украины 1 тур. Нидерланды – Украина, 14 июня (Амстердам, Йохан Кройф Арена) 2 тур. Украина – победитель плей-офф A или D, 18 июня (Бухарест, Национальный стадион) 3 тур. Украина – Австрия, 22 июня (Бухарест, Национальный стадион) Новости по теме: Евро-2020: результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020 стартует 12 июня и продлится на футбольных полях Европы до 12 июля.