В течение часа игрового времени хозяева побеждали 1:0. Однако затем на поле появился Александр Зинченко.

Парижане открыли счет после подачи углового. Анхель Ди Мария выполнил навес от флажка, а Маркиньос головой отправил мяч в сетку.

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На 61-й минуте Хосеп Гвардиола сменил Жоау Канселу, имевшего в пассиве предупреждение и выпустил Зинченко. Уже через несколько минут англичане выполнили результативный угловой – в голевой атаке принял участие Александр. Украинец получил передачу от Фила Фодена и отпасовал на Кевина де Брюйне, который располагался рядом. Бельгиец выполнял подачу в штрафную, однако мяч полетел по странной траектории, дезориентировал Кейлора Наваса и приземлился в угол ворот – 1:1.

А через семь минут гости забили второй – Рияд Марез прошил стенку прямым ударом со штрафного, не оставив шансов голкиперу. Французы завершали матч в меньшинстве – на 77-й минуте рефери удалил Идриссу Гейе за грубый фол против Илкая Гюндогана.

Зинченко против Неймара / Фото Getty Images

В следующий вторник, 4 мая, команды встретятся на "Этихаде", где определят первого финалиста Лиги чемпионов.

Стоит заметить, что Александр стал третьим украинцем, сыгравшим в полуфинале турнира. Следом за Андреем Шевченко и Анатолием Тимощуком, которые выигрывали "ушастый" трофей.

Голевой пас Зинченко

Лига чемпионов, полуфинал

ПСЖ – Манчестер Сити 1:2

Голы: Маркиньос, 15 – де Брюйне, 64, Марез, 71.