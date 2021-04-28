Протягом години ігрового часу господарі перемагали 1:0. Проте потім на полі з'явився Олександр Зінченко.

Парижани відкрили рахунок після подачі кутового. Анхель Ді Марія виконав навіс від прапорця, а Маркіньос головою спрямував м'яч у сітку.

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На 61-й хвилині Хосеп Гвардіола змінив Жоау Канселу, який мав у пасиві попередження, і випустив Зінченка. Вже через кілька хвилин англійці виконали результативний кутовий – у гольовій атаці взяв участь Олександр. Українець отримав передачу від Філа Фодена і відпасував на Кевіна де Брюйне, який розташовувався поруч. Бельгієць виконував подачу у штрафний майданчик, однак м'яч полетів за чудернацькою траєкторією, дезорієнтував Кейлора Наваса і приземлився у кут воріт – 1:1.

А через сім хвилин гості забили вдруге – Ріяд Марез прошив стінку прямим ударом зі штрафного, не залишивши шансів голкіперу. Французи завершували матч у меншості – на 77-й хвилині рефері вилучив Ідріссу Гейє за брутальний фол проти Ілкая Гюндогана.

Зінченко проти Неймара / Фото Getty Images

Наступного вівторка, 4 травня, команди зустрінуться на "Етіхаді", де визначать першого фіналіста Ліги чемпіонів.

Варто зауважити, що Олександр став третім українцем, який зіграв у півфіналі турніру. Слідом за Андрієм Шевченком та Анатолієм Тимощуком, які вигравали "вухастий" трофей.

Гольовий пас Зінченка

Ліга чемпіонів, півфінал

ПСЖ – Манчестер Сіті 1:2

Голи: Маркіньос, 15 – де Брюйне, 64, Марез, 71.