Зинченко завоевал первый трофей в сезоне – в финале Манчестер Сити справился без украинца
На Уэмбли "горожане" победили Тоттенхэм и завоевали Кубок лиги. Судьбу трофея решил единственный гол Эмерика Ляпорта.
Источник:24 канал
Александр Зинченко наблюдал со скамейки запасных за решающим матчем Кубка английской лиги. На 82-й минуте победным голом отметился Эмерик Ляпорт.
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За левый фланг в поединке со "шпорами" отвечал Жоау Канселу – надеемся, что украинец уже в среду сыграет в Лиге чемпионов против ПСЖ.
Без Зинченко Манчестер Сити четвертый раз подряд завоевал Кубок лиги. На предыдущих двух стадиях Александр сыграл по 90 минут в битвах с Арсеналом (4:1) и Манчестер Юнайтед (2:0).
В целом "горожане" взяли 8-й Кубок лиги, для Зинченко это третий такой трофей.
Кубок английской лиги, финал
Манчестер Сити – Тоттенхэм 1:0
Гол: Ляпорт, 82.
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