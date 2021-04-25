На Уэмбли "горожане" победили Тоттенхэм и завоевали Кубок лиги. Судьбу трофея решил единственный гол Эмерика Ляпорта.

Александр Зинченко наблюдал со скамейки запасных за решающим матчем Кубка английской лиги. На 82-й минуте победным голом отметился Эмерик Ляпорт.

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За левый фланг в поединке со "шпорами" отвечал Жоау Канселу – надеемся, что украинец уже в среду сыграет в Лиге чемпионов против ПСЖ.

Без Зинченко Манчестер Сити четвертый раз подряд завоевал Кубок лиги. На предыдущих двух стадиях Александр сыграл по 90 минут в битвах с Арсеналом (4:1) и Манчестер Юнайтед (2:0).

В целом "горожане" взяли 8-й Кубок лиги, для Зинченко это третий такой трофей.

Кубок английской лиги, финал

Манчестер Сити – Тоттенхэм 1:0

Гол: Ляпорт, 82.