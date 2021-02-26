Динамо в матче 1/16 финала Лиги Европы сумело на выезде одержать победу над Брюгге.

Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч

Брюгге – Динамо – 0:1

Гол: Буяльский, 83

К теме Шахтер снова обыграл Маккаби и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Потребность забивать спровоцировала активность Динамо, которое никогда не побеждало Брюгге, с первых минут матча. Брюгге сделал ставку на сухой матч и быстрые контратаки. Бельгийцам удалось создать больше опасных моментов, а Динамо в первой половине игры не хватало взаимодействия в третьей части поля.

Несмотря на замену из-за травмы и без того ослабленного коронавирусом Брюгге Доста киевляне продолжали играть очень осторожно, хотя для выхода в следующий этап должны были забивать.

Впрочем. удача таки улыбнулась подопечным Мирчи Луческу в конце встречи. Цыганков, который был почти незаметным на протяжении всего матча, удачно прострелил на Буяльского, который классно реализовал свой шанс. У Брюгге уже не осталось времени на то, чтобы отыграться.

Минимальная победа подарила "бело-синим" путевку в 1/8 финала Лиги Европы.