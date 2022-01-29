В середине первого тайма Бенфика открыла счет. Алекс Гримальдо отпасовал на Эвертона, а тот мощно пробил под перекладину.
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Однако во втором тайме Спортингу удалось перевернуть все с ног на голову. Сначала Гонсало Инасиу восстановил паритет после передачи Пабло Сарабии, а через полчаса уже забил сам Сарабия и принес своей команде трофей.
Яремчук с партнерами празднует взятие ворот / фото Getty Images
Уже в среду Бенфика проведет очередной матч против Жил Висенте в рамках чемпионата Португалии. Там, кстати, "орлы" и Спортинг также ведут отчаянную борьбу. Команда Яремчука идет третьей, "львы" – вторые.
Финал Кубка португальской лиги
Бенфика – Спортинг 1:2
Голы: Эвертон, 22 – Инасиу, 49, Сарабия, 78.