Капитан Динамо Сергей Сидорчук сравнялся с Андреем Шевченко по количеству матчей в футболке "бело-синих".

Матч против луганской Зари стал для Сергея Сидорчука 250-м в футболке киевского Динамо.

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Таким образом, этот матч кроме шедеврального гола капитана киевлян запомнится еще одним достижением: Сидорчук по количеству сыгранных поединков в период независимости Украины сравнялся с наставником сборной Андреем Шевченко. Сейчас они оба расположены на 16 месте.

На 15 месте расположился Олег Лужный, у которого 254 встречи, а лидирует в списке Александр Шовковский с 636 матчами. Напомним, свой первый поединок за Динамо Сидорчук сыграл 8 лет назад – 10 марта 2013 против Волыни в УПЛ.