Защитник Динамо Артем Шабанов, который выступает за Легию на правах аренды, помог команде одержать очередную победу.

В матче 21 тура чемпионата Польши Легия принимала Варту из Познани.

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Защитник хозяев Артем Шабанов провел на поле весь матч, а Русин не попал в заявку. Легия забила быстрый гол, и несмотря на пропущенный мяч сумела уйти на перерыв с преимуществом в счете.

После перерыва Младенович оформил дубль, поэтому гол Купчака с пенальти не помешал Легии удержать победу и закрепиться на вершине турнирной таблицы с 45 очками в активе.

Чемпионат Польши, 21-й тур

Легия – Варта – 3:2

Голы: Младенович, 3, 60, Вшолек, 30 – Гржесик, 27 Купчак, 79, (пен.)

Таким чином, Легія набрала 45 очок та закріпилась на першому місці, Варта з 26 пунктами залишилась десятою.



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