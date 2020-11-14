Кто сможет сыграть против Германии: состав сборной Украины
Сборная Украины по футболу 14 ноября проведет матч Лиги наций против Германии. Из-за кадровых потерь к поединку готовятся 20 футболистов.
Перед игрой с Германией сборная Украины потеряла четырех лидеров через COVID-19 (Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко, Сергей Сидорчук). Об этом сообщает 24 канал.
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Состав сборной Украины
Вратари: Юрий Панькив, Андрей Пятов, Андрей Лунин
Защитники: Эдуард Соболь, Илья мешкотно, Сергей Кривцов, Евгений Чеберко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко
Полузащитники: Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Марлос, Игорь Харатин, Александр Зинченко, Евгений Макаренко, Александр Зубков
Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес
Состоится ли матч с Германией
Утром 14-го ноября сборная Украины должна пройти повторное тестирование на коронавирус.
По результатам тестирования власти города Лейпциг принимать решение, состоится матч Германия – Украина.
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