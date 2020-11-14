Сборная Украины по футболу 14 ноября проведет матч Лиги наций против Германии. Из-за кадровых потерь к поединку готовятся 20 футболистов.

Перед игрой с Германией сборная Украины потеряла четырех лидеров через COVID-19 (Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко, Сергей Сидорчук). Об этом сообщает 24 канал. Кстати Сможет ли Украина впервые победить Германию анонс важного матча Лиги наций Состав сборной Украины Вратари: Юрий Панькив, Андрей Пятов, Андрей Лунин Защитники: Эдуард Соболь, Илья мешкотно, Сергей Кривцов, Евгений Чеберко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко Полузащитники: Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Марлос, Игорь Харатин, Александр Зинченко, Евгений Макаренко, Александр Зубков Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес Во внимание. С тех футболистов, которые были готовы сыграть против Германии, в заявку на матч не попал вратарь Дмитрий Резник. Состоится ли матч с Германией Утром 14-го ноября сборная Украины должна пройти повторное тестирование на коронавирус. По результатам тестирования власти города Лейпциг принимать решение, состоится матч Германия – Украина. Поединок должен начаться в 21:45.