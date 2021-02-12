Украинский вингер бельгийского Мехелена Марьян Швед в ближайшее время не сможет помочь своей команде.

Фантастический прогресс Марьяна Шведа в Мехелене несколько приостановится. Вингер получил травму и должен восстановиться от повреждения.

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Кубковый матч против Беерсхота, в котором его команда одержала минимальную победу, он пропустил именно из-за травмы.

В клубе сообщают, что у футболиста диагностировали незначительный разрыв подколенного сухожилия. Пока точно известно, что он не сыграет против Беерсхота в рамках чемпионата 14 февраля.

Отметим, что в последнее время Швед набрал роскошную форму – 3 гола и один ассист в 4 поединках.