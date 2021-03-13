Малиновский принял участие в голевой атаке, Аталанта одержала очередную победу
Украинец вышел на поле в середине второго тайма. Благодаря победе команда из Бергамо поднялась в турнирной таблице на четвертую строчку.
Источник: 24 канал
Поединок, потенциально выглядевший беспроблемным для Аталанты, получился не совсем проходным. Специя почти в течение часа сохраняла свои ворота на замке.
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Только на 53-й минуте Йосип Иличич вывел на ударную позицию Марио Пашалича, который из центра штрафной пробил голкипера гостей. Прошло всего две минуты и бергамаски отличились во второй раз. Робин Госенс сохранил мяч в игре и головой сбросил на Луиса Муриеля – колумбийцу удался роскошный обводящий удар.
На 66-й минуте в игру вступил Руслан Малиновский, который заменил Иличича. Уже через несколько минут украинец организовал гол. Он отобрал мяч у Матео Риччи и отпасовал на Пашалича. Тот обыгрался с Дуваном Сапатой, и поразил цель – 3:0.
Последнее слово в матче было за уроженцем Бергамо и игроком, принадлежащим Аталанте. Правда, отличился он за Специю. Талантливый нападающий Роберто Пикколи подсластил горечь поражения для гостей и забил в практически пустые ворота.
Виктор Коваленко снова наблюдал за игрой со скамейки запасных.
Победа позволила ребятам Гасперини обойти в турнирной таблице Серии А Рому (имеющей игру в запасе) – 52 против 50 очков. Во вторник Аталанта сыграет ответный матч с Реалом в Лиге чемпионов.
Обзор матча
Чемпионат Италии, 27 тур
Аталанта – Специя 3:1
Голы: Пашалич, 53, 72, Муриель, 55 – Пикколи, 81.
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