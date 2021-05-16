На 20-й минуте Гент организовал гол усилиями украинцев. Роман Яремчук запустил в прорыв Романа Безуса, а тот черпачком перебросил голкипера.

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На 34-й минуте Безус вновь оказался в эпицентре ключевого эпизода. Вратарь Остенде Гийом Юбер завалил Романа на границе штрафной площадки и получил красную карточку. Еще до перерыва гости забили второй. Безус и Яремчук приняли участие в атаке, которая завершилась точным ударом Алессио Кастро-Монтеса.

Во втором тайме избиение Остенде продолжилось. Сначала Кевин Вандендриссхе срезал мяч в собственные ворота, а затем дубль оформил Безус. Защитники позволили Роману головой принять мяч, а затем и пробить слету.

Гент вышел на первую строчку квартета в борьбе за еврокубки. У "буйволов" 32 очка. Сегодня также сыграют Мехелен Марьяна Шведа и Стандард – у них по 31 и 28 пунктов соответственно. Остенде имеет 30 очков.

Первый гол Безуса

Второй гол Безуса

Чемпионат Бельгии, плей-офф за еврокубки (тур 4)

Остенде – Гент 0:4

Голы: Безус, 20, 66, Кастро-Монтес, 43, Вандендриссхе (автогол), 58.