Товарищеский матч

Шейд – Стабек – 2:4

Голы: Хиксон, 39, Будусон, 65 – Костадинов, 19, Хобленко, 37, 44, 86

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Украинский форвард Алексей Хобленко недавно стал игроком Стабека и за 3 недели сыграл лишь 25 минут. Нападающий не опускает рук и нашел возможность проявить себя в товарищеском поединке. Свой шанс Хобленко не упустил и трижды расписался в воротах соперника.

Напомним, Хобленко перешел в Стабек на правах аренды с правом выкупа из СК Днепр-1.