По словам бывшего футболиста, недавно он имел бизнес с приятелем. Из-за работы в Олимпике он не смог управлять процессами и потерял 500 тысяч долларов.

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Кроме того, Шевчук владел недвижимостью в Донецке, которая когда-то обеспечивала ему хорошую внефутбольную прибыль.

Я также вкладывал в Донецке в недвижимость, у меня было много хороших нежилых объектов, которые сдавались в аренду для банка – очень крутые договоры были на несколько лет. Я вложил в эти объекты 4 миллиона евро и все потерял. Я ничего в Донецке не продал до сих пор, оно стоит три копейки, а раньше я мог спокойно жить на этот бизнес,

– рассказал Шевчук.

Напомним, в 2014 году боевики так называемой "ДНР" при поддержке российских военных захватили Донецк. После этого Шахтер переехал в Киев, где играет и по сей день. Многие футболисты жаловались на то, что инвестировали в недвижимость, которую захватили незаконные вооруженные формирования.