Украина – Швеция: история встреч

В рамках Евро-2020 нас ожидает четвертая встреча Украины и Швеции.

Впервые команды встретились между собой в 2008-м. Судьбу товарищеского поединка в Стокгольме решил классный удар Сергея Назаренко – 1:0.

Обзор матча Швеция - Украина (2008)

Следующая встреча состоялась в 2011 году в рамках товарищеского турнира на Кипре. В основное время соперники обменялись голами Юхана Эльмандера и Марко Девича, а в серии пенальти украинцы победили 5:4 .

. Прошло полгода и шведы приехали в Харьков, где наконец победили украинцев. Тобиас Хюсен на второй компенсированной минуте огорчил Андрея Диканя.

Последняя встреча состоялась на Евро-2012. Все прекрасно помнят гол Златана Ибрагимовича и дубль Андрея Шевченко. Наш дебютный матч на чемпионатах Европы поражал драматургией и эмоциями – 2:1 в Киеве.

Обзор матча Швеция - Украина (2012)

Интересные факты о матче Украина – Швеция на Евро-2020

В особом для нас матче на Евро-2012 принимали участие Андрей Пятов и Андрей Ярмоленко. Сразу трое шведов из того состава попали в заявку на Евро-2020: Андреас Гранквист, Микаэль Лустиг и Себастьян Ларссон.

из того состава попали в заявку на Евро-2020: Андреас Гранквист, Микаэль Лустиг и Себастьян Ларссон. Если нынешний чемпионат Европы является третьим подряд и в целом для Украины, то Швеция выступает на седьмом Евро (и шестом кряду).

Украинцы лишь однажды играли на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго . В 2007-м наша национальная команда уступила Шотландии 1:3 в матче отбора на Евро-2008. Единственным голом отметился Андрей Шевченко.





Шевченко забивает на "Хэмпден Парк" / Фото Getty Images

. В 2007-м наша национальная команда уступила Шотландии 1:3 в матче отбора на Евро-2008. Единственным голом отметился Андрей Шевченко. Шевченко забивает на "Хэмпден Парк" / Фото Getty Images В составе сборной Швеции выступает 34-летний полузащитник Густав Свенссон (один матч на Евро-2020). С 2012-го по 2014-й он играл за симферопольскую Таврию. В прошлом году Свенссон в интервью шведской прессе рассказал ужасные детали аннексии Крымского полуострова российскими войсками.

Какие ощущения, когда российский спецназовец проводит автоматом перед вашим лицом? Я хотел бы не знать ответа, – откровенно признавался Густав и не играл роль типичного футболиста с "футболом вне политики".