Шовковский и старые друзья: Петраков сказал, кого хочет видеть в штабе сборной Украины

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков уже определил специалистов, которых хочет пригласить в свою команду. Некоторые из них сейчас имеет работу в клубе.

Как рассказал Петраков, его тренерский штаб еще не сформирован, он даже не говорил со специалистами. Вместе с тем у него уже есть список людей, с которыми он будет вести переговоры.

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Давайте я вам скажу кого бы хотел видеть в тренерском штабе, но я с ними не разговаривал. Это Андрей Анненков, который работает в Черноморце, Вячеслав Кернозенко – тренер вратарей, Вячеслав Руженцев и Иван Баштовой – физподготовка, Александр Шовковский. Я еще буду думать – можно пригласить еще одного тренера,

– сказал Петраков.

Отметим, сегодня ночью исполком УАФ утвердил 64-летнего Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.

УАФ до последнего ждала положительного ответа от Сергея Реброва, но Аль-Айн не захотел отпускать специалиста перед самым стартом сезона.