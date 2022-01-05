Но польским фанатам не следует рассчитывать на приход Андрея Шевченко даже в ближайшие годы. У украинского специалиста совсем другие амбиции и обязательства.

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Новый проект Дженоа

Генуэзцы получили новых владельцев, строящих амбициозный клуб. Да, сейчас команда борется за выживание, но новые боссы не собираются спешить: они уже заявили о готовности к вылету в Серию В и пути к возвращению в элиту. При этом у Андрея Шевченко будет иметь полное доверие и останется центральной фигурой нового проекта.

Для любого тренера такое доверие – огромная редкость. Шевченко получил шанс работать в лиге, о которой мечтал, и строить свою команду. Дженоа уже начала подписывать футболистов, которых просит украинец, и продолжит это делать. Спокойная работа без требований быстрого результата – идеальный вариант для начала клубной карьеры Шевченко.

Контракт тренера с грифами рассчитан до лета 2024 года. Если Дженоа готова к понижению в классе, Шевченко не покинет эту команду ради другой работы. Неутешительные результаты дали польским СМИ лишние надежды, на которые они повелись, не обратив внимания на карьерные амбиции Шевченко.

Амбиции

Шевченко никогда не скрывал, что мечтает возвратиться в Милан. Об этом он говорил с первого дня, когда стал тренером. Соответственно, он будет строить карьеру таким образом, чтобы каждый шаг приближал его к мечте.

Каких бы результатов не добился Шевченко во главе сборной – в Милан он может возглавить только после успешной клубной работы. "Россонери" не назначат на тренерский мостик специалиста, который не привык выдавать положительный результат хотя бы раз в неделю.

Дженоа – фантастическая тренировочная площадка. Серия А, задача сохранения прописки и построение новой команды с особым стилем. Шевченко будет доказывать, что способен на все, а в случае неудачи будет искать варианты, которые не отбросят его далеко от Милана. Шевченко еще во время карьеры футболиста показал, что не сбивается с дороги и упрямо шагает к поставленной цели.