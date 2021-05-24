"Спасибо болельщикам, которые пришли на стадион. К сожалению, мы не порадовали нашу футбольную страну положительным результатом. Андрей Николаевич [Шевченко] на установке говорил, что мы должны выигрывать. На последних минутах сравняли счет, создали недостаточно голевых моментов. Возможности были, но не довели их до конца", – говорит Макаренко.

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Опорник "сине-желтых" считает, что эпизод с пенальти нельзя считать ошибкой только голкипера: "Ни в коем случае это не вина Трубина, потому что футбол – командная игра. Кто-то ошибся, кто-то не подстраховал, в конце концов, не забили. Мы имели задачу отработать связи и конструкцию игры, которые требует тренерский штаб. Моментами получалось, моментами – нет. В первом тайме была небольшая нервозность. Может, из-за длительного перерыва. Иногда хорошо выходили из обороны, иногда делали ошибки. Давали сопернику предпосылки для атак и контратак".

Евгений также рассказал о выходных, которые получат игроки национальной команды: "Тренерский штаб сказал, чтобы мы провели три выходных с умом, отдохнули с семьями, набрались положительных эмоций и вернулись ко второму сбору полны сил".