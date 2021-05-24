"Хочу попросить прощения у болельщиков за свою игру, потому что я ее провалил. К тому же была ошибка в моменте с пенальти. Также хочу извиниться перед партнерами по команде. Считаю, что этот результат, в большей степени – моя вина. Пропустили гол из-за этой глупой ошибки, а потом начали спешить", – говорит Анатолий.

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Вратарь украинской национальной команды также проанализировал ход событий на поле. "В первой половине мы контролировали мяч, а затем было немного трудно, ведь мы прошли недельный цикл по две тренировки. Но считаю, что играли неплохо. В моменте с пенальти мне не нужно было выходить из ворот, потому что мяч шел в сторону, не было опасности, и наш защитник сопровождал соперника. Не надо было туда идти, а оставаться в воротах и ​​держать позицию", – считает футболист.

Кроме того, Трубин называет такой результат хорошим уроком: "Соперник хорошо прессинговал, бежал. Может, какое-то волнение присутствовало у наших дебютантов. Конечно, не было наших лидеров, но на их позициях вышли квалифицированные ребята, которые могут их заменить. Я не думаю, что в этом проблема. В любом матче важен результат, это будет хорошим уроком. Я говорю лично о себе. Нужно еще лучше работать, еще качественнее тренироваться и готовиться к матчам. Моя ошибка – это неправильная оценка ситуации. Все ошибаются, но вратарская ошибка заметна всем, потому что в 99% это гол. Хочу сказать огромное спасибо за поддержку, давно такой не было. Столько людей пришло. Играть при почти заполненном стадионе – это кайф".