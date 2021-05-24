"Спасибі уболівальникам, які прийшли на стадіон. На жаль, ми не потішили нашу футбольну країну позитивним результатом. Андрій Миколайович [Шевченко] на установці казав, що ми повинні вигравати. На останніх хвилинах зрівняли рахунок, створили недостатньо гольових моментів. Нагоди були, але не довели їх до кінця", – каже Макаренко.

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Опорник "синьо-жовтих" вважає, що епізод з пенальті не можна вважати помилкою лише голкіпера: "У жодному разі це не вина Трубіна, тому що футбол – командна гра. Хтось помилився, хтось не підстрахував, врешті-решт, не забили. Ми мали завдання відпрацювати зв'язки та конструкцію гри, які вимагає тренерський штаб. Моментами виходило, моментами – ні. У першому таймі була невелика нервозність. Може, через тривалу перерву. Інколи добре виходили з оборони, подекуди робили помилки. Давали супернику передумови для атак і контратак".

Євген також розповів про вихідні, які отримають гравці національної команди: "Тренерський штаб сказав, щоб ми провели три вихідні з розумом, відпочили з сім'ями, набралися позитивних емоцій і повернулися до другого збору сповнені сил".