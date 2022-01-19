Шевченко требует от поляков фантастическую зарплату – украинец идет на рекорд

Польский футбольный союз грезит назначением Андрея Шевченко. Впрочем, воплощение мечты будет стоить немало.

PZPN должен был сегодня объявить имя нового наставника сборной. Ранее СМИ сообщали, что им может стать бывший тренер "Кадры" Адам Навалка.

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Впрочем, короткое сообщение в твиттере сообщило футбольной общественности, что "переговоры с кандидатами продолжаются". Как узнали журналисты, польский футбольный союз пытается убедить Андрея Шевченко возглавить команду.

Помехой назначению стоит финансовый вопрос. В окружении Шевченко заверили, что его может заинтересовать предложение на сумму 3 миллиона евро в год.

Для сборной Польши это фантастическая сумма. К примеру, предыдущий тренер – португалец Пауло Соуза – получал 850 тысяч евро. Поляки готовы предложить Шевченко миллион, но в три раза большая сумма тормозит переговоры.

Напомним, Шевченко еще находится на контракте у Дженоа и получает зарплату. Следовательно, спешить с поиском нового места трудоустройства ему не нужно. Вместе с тем время играет против поляков, которые уже в марте сойдутся с Россией в раунде плей-офф отбора на Мундиаль.