Турецкий Галатасарай, недавно уволивший Фатиха Терима, предложил тренерское кресло Андрею Шевченко. Неутешительные результаты Дженоа не стали аргументом для руководства клуба, которое видит большой потенциал украинского специалиста.

Кстати Шевченко все еще находится на контракте с Дженоа и не получал солидной компенсации – журналист

Впрочем, 45-летний тренер не захотел снова заходить в кризисный проект и ответил отказом. В результате новым главным тренером Галатасарая стал Доменек Торрен.

В настоящее время Галатасарай находится на 13 месте в турнирной таблице, после 21 игры команда набрала всего 27 очков. Впрочем, расстояние до зоны еврокубков составляет всего 8 очков, поэтому у гранда есть теоретические шансы на более высокие позиции.

Шевченко был уволен из Дженоа 15 января. В 11 матчах во главе "грифонов" он одержал лишь 1 победу и потерпел 7 поражений. Как сообщают СМИ, специалист все еще находится на контракте в генуэзском клубе и продолжает получать зарплату.