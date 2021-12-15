В шестом матче Шевченко в качестве наставника генуэзцев его команда наконец-то победила. Жребий свел в Кубке Италии 18-ю (Дженоа) и 20-ю (Салернитана) команды Серии А.

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Хозяевам победу принес гол Калеба Экубана. Ганец обыгрался с Яя Каллоном и головой отправил мяч в сетку. Вскоре Салернитана могла сравнять счет, однако генуэзцев спас голкипер Адриан Шемпер.

Есть первая победа Шевченко! Теперь Дженоа сыграет в 1/8 финала Кубка Италии против Милана. Ожидаем очередного горячего противостояния Андория Николаевича против "своих".

Гол Экубана

Кубок Италии

Дженоа – Салернитана 1:0

Гол: Екубан, 76.