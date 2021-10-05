Шевченко в Селтике: Цыганык раскрыл подробности сенсации

Недавно в СМИ прозвучала новость, что бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко является главным кандидатом на тренерский мостик Селтика. Похоже, что пока это останется только яркой мечтой.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, пока Шевченко не собирается в Шотландию. На даный момент ни один представитель Селтика не контактировал с украинским специалистом.

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На данный момент никакие переговоры не ведутся. Никто не предлагал Шевченко возглавить Селтик. Там есть тренер, которому доверяет владелец клуба. И я думаю, что у него еще будут шансы исправить ситуацию, которая сейчас сложилась. Но я могу вас заверить, что никаких переговоров между Селтиком и Шевченко сейчас нет,

– заявил Цыганык.

Отметим, что дела Селтика под руководством Ангелоса Постекоглу идут не слишком хорошо. "Кельты" вылетели из квалификации Лиги чемпионов, проиграли стартовые матчи группы Лиги Европы, а в чемпионате идут только на 6 месте