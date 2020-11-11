Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков, которые попали в заявку на товарищеский поединок против Польши. Вне заявки неожиданно остался опорник "Шахтера" Тарас Степаненко.

В заявку на матч попали 23 игрока. В заявке на поединок на видно талантливого голкипера "Ворсклы" Дмитрия Резника, сообщила УАФ. Стоит узнать Выйдет ли Украина вперед в серии противостояний против Польши: прогноз букмекеров Если отсутствие молодого вратаря еще можно понять за большой конкуренции на позиции голкипера. То решение оставить Тараса Степаненко вне заявки сложно объяснить. Заявка сборной Украины Вратари: Панькив, Лунин, Пятов Защитники: Соболь, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Бондарь, Макаренко, Конопля, Чеберко Полузащитники: Сидорчук, Малиновский, Ярмоленко, Марлос, Цыганков, Зубков, Зинченко, Коваленко, Чеберко, Харатин Нападающие: Яремчук, Мораес Товарищеский матч против Польши состоится уже в среду, 11 ноября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45. Вратари: Панькив, Лунин, Пятов Защитники: Соболь, мешкотно, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Бондарь, Макаренко, Конопля, Чеберко