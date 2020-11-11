Сборная Украины заявила состав на игру против Польши: Шевченко удивил отсутствием игрока основы
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков, которые попали в заявку на товарищеский поединок против Польши. Вне заявки неожиданно остался опорник "Шахтера" Тарас Степаненко.
В заявку на матч попали 23 игрока. В заявке на поединок на видно талантливого голкипера "Ворсклы" Дмитрия Резника, сообщила УАФ.
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Заявка сборной Украины
Вратари: Панькив, Лунин, Пятов
Защитники: Соболь, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Бондарь, Макаренко, Конопля, Чеберко
Вратари: Панькив, Лунин, Пятов Защитники: Соболь, мешкотно, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Бондарь, Макаренко, Конопля, Чеберко
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