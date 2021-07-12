Шевченко рассказал, какие тренеры его вдохновляют: тройка специалистов поражает

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокладывает собственный путь, но вместе с тем готов перенимать опыт у более опытных коллег. Наставник "желто-синих" равняется на лучших.

Андрей Николаевич поделился именами специалистов, которые мотивируют его к тренерской работе. Интересно, что с каждым из них Шевченко работал в качестве игрока.

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Я вдохновлялся Валерием Лобановским, Карло Анчелотти и Жозе Моуринью. Это великие тренеры, которые выиграли немало, – сказал он.

Напомним, Лобановский дал толчок звездной карьере Шевченко в киевском Динамо, с Анчелотти он стал победителем Лиги чемпионов и обладателем "Золотого мяча", а с Моуринью его связывает не слишком удачный период в лондонском Челси.