Шевченко празднует юбилей: игровые и тренерские достижения звездного украинца

Уже бывший наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко празднует День рождения. Сегодня звезде украинского футбола исполнилось 45 лет.

Воспитанник киевского Динамо сумел построить выдающуюся карьеру и покорить самые высокие футбольные вершины Европы. Юбиляр может похвастаться большим списком футбольных достижений.

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В качестве игрока Андрей Шевченко 5 раз становился чемпионом Украины, трижды выигрывал Кубок Украины и выигрывал в битве за Суперкубок Украины.

Также он стал первым украинцем, который выиграл Лигу чемпионов – именно Шевченко забил решающий пенальти в ворота Ювентуса в финале. Трижды он был лучшим бомбардиром самого престижного футбольного турнира Европы. Впоследствии торжествовал в Суперкубке УЕФА.

Кроме того, Шевченко признавали Лучшим футболистом Европы и вручали "Золотой мяч". Андрей Николаевич может вспомнить победы в Серии А, Кубке и Суперкубке Италии.

В Челси карьера сложилась не лучшим образом, но и с лондонцами он праздновал победу в Кубке Англии, Кубке английской лиги и Суперкубок Англии.

В составе сборной Украины выходил в 1/4 финала ЧМ-2006 и является лучшим бомбардиром в истории команды – 48 голов.

После карьеры игрока возглавил национальную сборную Украины, с которой сумел дойти до 1/4 финала Евро-2020.